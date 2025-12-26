Meteoroloji uyardı! Hafta sonu pek çok kentte kar bastıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinde, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un yükseklerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Bu gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.
Bölgede yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının, pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.