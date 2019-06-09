Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış yolda

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış yolda

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, bayram tatilinin son gününde ülke genelinde bulutlu hava bekleniyor. Bununla birlikte İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölümleri ile Kars, Ardahan çevreleri ve Toroslar bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış yolda - Sayfa 1

Yağışların sabah erken saatlerde Trakya ve Karadeniz'de başlayıp öğle saatlerine doğru ülke genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz , Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış yolda - Sayfa 2

Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış yolda - Sayfa 3

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış yolda - Sayfa 4

Marmara bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevreleri ile tekirdağın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bursa °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbul °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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