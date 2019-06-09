Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış yolda
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, bayram tatilinin son gününde ülke genelinde bulutlu hava bekleniyor. Bununla birlikte İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölümleri ile Kars, Ardahan çevreleri ve Toroslar bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların sabah erken saatlerde Trakya ve Karadeniz'de başlayıp öğle saatlerine doğru ülke genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz , Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Marmara bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevreleri ile tekirdağın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bursa °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı