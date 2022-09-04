Meteoroloji uyardı çok fena geliyor! İstanbul için saat verildi! Busa, Edirne, Trabzon, Rize sağanak, sel, fırtına ...
METEOROLOJİ ve AFAD'dan aşırı sağanak yağış ve sel uyarısı geldi. Meteoroloji İstanbul için saat verirken, Kocaeli çevresi, Sakarya, Trabzon, Rize ve Artvin için sel uyarısı yapıldı. AFAD, özellikle Rize ve Artvin için 'turuncu' uyarıda bulundu. İşte 4 Eylül Pazar günü hava durumu tahminleri ve yağış alacak illerin tam listesi....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere bir çok ile sağanak yağış ve sel uyarısı geldi. Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre; İstanbul, Bursa, Edirne dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Kocaeli çevresi, Sakarya, Trabzon, Rize ve Artvin için sel uyarısı yapıldı. Bazı yerlerde metrekareye 110 kilograma kadar yağış düşeceği belirtildi. Öte yandan AFAD, Rize ve Artvin için 'turuncu' uyarıda bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yarından itibaren düşeceği öğrenildi.
Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalar eşliğinde son yayınladığı 7 günlük hava durumu raporuna göre, halen ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleri ile bu akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.