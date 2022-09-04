Meteoroloji uyardı çok fena geliyor! İstanbul için saat verildi! Busa, Edirne, Trabzon, Rize sağanak, sel, fırtına ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere bir çok ile sağanak yağış ve sel uyarısı geldi. Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre; İstanbul, Bursa, Edirne dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Kocaeli çevresi, Sakarya, Trabzon, Rize ve Artvin için sel uyarısı yapıldı. Bazı yerlerde metrekareye 110 kilograma kadar yağış düşeceği belirtildi. Öte yandan AFAD, Rize ve Artvin için 'turuncu' uyarıda bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yarından itibaren düşeceği öğrenildi.