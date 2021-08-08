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Meteoroloji uyardı arkasından geldi! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası

Meteoroloji uyardı arkasından geldi! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası

SURİYE'den gelen toz fırtınası, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır boyunca etkili oldu, vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açmadı.

Meteoroloji uyardı arkasından geldi! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası

Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Türkiye - Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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Meteoroloji uyardı arkasından geldi! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası

Toz fırtınası gün boyu devam etti, seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar evlerinin kapı ve pencereleri gün boyu açmadı.

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Meteoroloji uyardı arkasından geldi! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası

Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açtı. Toz taşınımı nedeniyle kentte tarihi mekanları gezen turistler zor anlar yaşadı.

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Meteoroloji uyardı arkasından geldi! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası

Meteoroloji uyarmıştı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "Batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." açıklaması gelmişti.

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