Meteoroloji üst üste uyardı! İstanbullu bugün ve geceyi zor geçirecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, 40-70 km/saat hızında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle bu bölgelerde rüzgarın şiddeti, bazı olumsuz hava koşullarına yol açabileceğinden dikkatli olunması öneriliyor.