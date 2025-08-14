Meteoroloji üst üste uyardı! İstanbullu bugün ve geceyi zor geçirecek...
Son dakika hava durumu tahminlerine göre, 14 Ağustos 2025’te Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde önemli hava değişiklikleri bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgarlar etkili olurken, perşembe günü için yeni bir uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli şekilde eseceği ve kısa süreli fırtınalar oluşturacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, İstanbul'da nemin daha fazla hissedilmesi bekleniyor ve poyrazdan esen rüzgarın cumartesiye kadar devam edeceği ifade ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, 40-70 km/saat hızında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle bu bölgelerde rüzgarın şiddeti, bazı olumsuz hava koşullarına yol açabileceğinden dikkatli olunması öneriliyor.
İşte yurt genelinde ve büyükşehirlerde beklenen hava durumu...