Meteoroloji son raporu paylaştı, gök görültülü sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...
29 Ağustos Perşembe (bugün) gününe dair hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji tarafından yayınlanan rapora göre, çok sayıda şehirde yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu verilerini paylaştı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun’un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgelerde hava durumu şöyle...