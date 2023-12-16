Meteoroloji sel ve su baskını tehlikesi için uyardı, bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu. Fırtına, kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve don gibi olayların yaşanacağına dair uyarılar yapıldı. Bu noktada hafta sonu hava nasıl, soğuk mu, yağmur yağacak mı sorusu yanıt aramakta. Bu akşam gece saatlerin etkili olması beklenen kuvvetli yağış hakkında vatandaşları da uyardı. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl, hava yağışlı mı?