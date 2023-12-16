Meteoroloji sel ve su baskını tehlikesi için uyardı, bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı geldi. Sel ve su baskını tehlikesine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda vatandaşlarımızın tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl, hava yağışlı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı geldi. Sel ve su baskını tehlikesine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda vatandaşlarımızın tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl, hava yağışlı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu. Fırtına, kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve don gibi olayların yaşanacağına dair uyarılar yapıldı. Bu noktada hafta sonu hava nasıl, soğuk mu, yağmur yağacak mı sorusu yanıt aramakta. Bu akşam gece saatlerin etkili olması beklenen kuvvetli yağış hakkında vatandaşları da uyardı. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl, hava yağışlı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.