Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! İstanbul dahil 21 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. MGM, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Marmara'nın batısı ve Ege'de kuvvetli fırtına beklendiği belirtilirken, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba zehirlenmerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Marmara ve Ege için fırtına uyarısı: Bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebi ile ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sıcaklık ve rüzgar: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
21 il için sarı kodlu uyarı
Ağrı, Artvin, Balıkesir Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodla uyarı yaptı.