Meteoroloji 'sarı alarm' verdi! Marmara'da lodos Doğu Karadeniz'de buzlanma uyarısı
Meteoroloji'den alınan son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde rüzgarın şiddetli olması bekleniyor. Çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 'sarı alarm' verildi. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Balıkesir, Edirne ve birçok ilde beklenen hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve dona dikkat: Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
Sıcaklıklar: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Lodos uyarısı: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.