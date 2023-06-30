Meteoroloji sağanak beklenen yerleri açıkladı: 14 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi...
Meteoroloji güncel hava durumu verilerini yayımladı. Buna göre bugün 14 şehirde yağmurun şiddetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji, Bugün Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran günü yağmur beklenen şehir ve bölgeleri açıkladı. Buna göre bugün 14 şehirde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı. Vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. İşte ayrıntılarla birlikte şehir şehir hava durumu...
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.