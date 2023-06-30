Meteoroloji sağanak beklenen yerleri açıkladı: 14 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran günü yağmur beklenen şehir ve bölgeleri açıkladı. Buna göre bugün 14 şehirde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı. Vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. İşte ayrıntılarla birlikte şehir şehir hava durumu...