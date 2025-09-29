Meteoroloji saatli uyardı! 17 kentte sarı kod alarmı! Sel kapıda...

MARMARA’DA SEL RİSKİ

Marmara Bölgesi’nin güney ve doğusunda kuvvetli yağış öngörülüyor. Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ile İstanbul’un Anadolu yakası ve kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar yoğun sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan meteoroloji 00:00 – 12:00 aralığını riskli saatler olarak belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN UYARI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji’nin uyarılarını sosyal medya üzerinden paylaşarak vatandaşları uyardı: “Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”