Meteoroloji saatli uyardı! 17 kentte sarı kod alarmı! Sel kapıda...
Yeni haftada hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Bugün ve salı günü yurt genelinde soğuk, kışa yakın bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında önemli bir uyarı yayımladı. İstanbul, İzmir ve Bursa dahil 17 il için sarı kodlu alarm verildi. Peki, bugün İstanbul'da yağmur var mı? Kuvvetli yağışlar ne kadar sürecek ve hangi bölgelerde etkili olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşerken, bazı iller için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR 4-6 DERECE DÜŞECEK
Kuzeybatı bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Rüzgar, kuzey kesimlerde kuzeyden, güney kesimlerde ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu düşüşle birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde soğuk bir hava hakim olacak.
17 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı verdi. Uyarı yapılan iller şunlar: Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MARMARA’DA SEL RİSKİ
Marmara Bölgesi’nin güney ve doğusunda kuvvetli yağış öngörülüyor. Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ile İstanbul’un Anadolu yakası ve kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar yoğun sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan meteoroloji 00:00 – 12:00 aralığını riskli saatler olarak belirtti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN UYARI
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji’nin uyarılarını sosyal medya üzerinden paylaşarak vatandaşları uyardı: “Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”