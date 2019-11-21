Meteoroloji saat verip uyardı! Sağanak yağış vuracak

Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.