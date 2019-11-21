Meteoroloji saat verip uyardı! Sağanak yağış vuracak
TÜRKİYE akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek. Sağanak İzmir, Çanakkale, Balıkesir'de başlayıp ilerleyen saatlerde iç bölgelere doğru ilerleyecek.
Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Pus ve sis hadisesi
Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar durumu
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.