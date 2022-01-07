Meteoroloji saat verip uyardı! Sağanak, fırtına fena geliyor! İstanbul, Çanakkale, Edirne, Antalya...
Uzun süredir devam eden bahar havası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahminlerine göre yağışlı günler geliyor. Yarın ülkede geniş bir alanı etkilemeye başlayacak olan yağışlı hava, hafta sonu boyunca da devam edecek. Öte yandan bugün bazı kentlerde kuvvetli sağanak ve buzlanma görülecek. İşte yurtta hava durumu
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara'da ve Ege'nin kuzeyinde etkili olacak fırtınanın ardından yağışlı günler gelecek. Yurdun batısından giriş yapacak yağışlar, gelecek haftaya başına kadar sürecek ve tüm yurtta etkili olacak.
Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.