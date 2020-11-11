Meteoroloji saat verip peşin peşin uyardı! Ulaşımda aksamalar olabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yetkililer Marmara Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Özellikle öğle saatlerine dikkat! Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İşte yurtta hava durumu...
Türkiye'de soğuk ve yağışlı bir hava etkili olacak. Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinde başlayacak olan fırtına zaman zaman hızını 75 kilometreye kadar çıkaracak. Yetkililer aksamalara karşı uyardı. Diğer bölgelerde de sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, "Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacak.