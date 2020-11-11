Meteoroloji saat verip peşin peşin uyardı! Ulaşımda aksamalar olabilir

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacak.