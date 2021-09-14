Meteoroloji saat verip il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor: Hazırlıksız yakalanmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve diğer iller için yağış uyarısında bulundu. Yağışlarla ilgili saat de veren Meteoroloji, sele karşı dikkatli olunmasını istedi.
Eylül ayının ortasının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüşler yaşanmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.