Meteoroloji saat verip 4 il için uyarı yaptı! Çok kuvvetli olacak
Uzun süredir etkili olan sıcaklar yerini serin havaya bıraktı. Birçok bölgede yağışlar etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri de yeni hava durumu tahminlerini açıkladı ve 4 il için kritik uyarıda bulundu.
Aman dikkat! Özellikle Batı, Doğu ve Orta Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik bulunmuyor.
AFAD'dan flaş uyarı!
AFAD'dan 4 il için uyarı geldi. Yapılan açıklamada "@meteoroloji_twi
’den alınan bilgilere göre, Bugün öğle saatlerinden itibaren, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi