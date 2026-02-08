Meteoroloji saat vererek il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

2 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yaptı. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren iki ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.



KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK AZALIYOR

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.