Meteoroloji saat vererek il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor!
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde kar ve sağanak etkili olacak. 2 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesine dikkat çekildi. İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak görülecek. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde düşecek. İşte hava 8 Şubat Pazar hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken bazı 7 ilde ise kar yağışı etkili olacak.
İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE SAĞANAK ALARMI
Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak etkili olacak. İstanbul'da yağmur öğle saatlerinden sonra bastıracak.
DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞACAK
Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.
Kar yağışı Tunceli, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Ardahan'da yoğun şekilde etkili olacak.
2 İLDE SARI ALARM
Meteoroloji, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yaptı. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren iki ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK AZALIYOR
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.