Meteoroloji saat verdi yola çıkacaklar aman! 13 il için kuvvetli yağış uyarısı
7 Nisan hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. 13 il için şiddetli yağış uyarısı verilirken rapora göre iki bölgede sıcaklıklar 2-6 derece azalıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Nisan hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinde bugün hava parçalı yer yer çok bulutlu bir olacak.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.