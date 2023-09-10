Meteoroloji saat verdi, valilik uyardı! Fırtına saatte 75 km hızla vuracak
İstanbul Valiliği, Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına gerçekleşebileceğini belirtti. Fırtınanın hızının saatte 75 kilometreye ulaşacağı belirtildi. Vali Davut Gül, "Lütfen dikkat" diyerek vatandaşları uyardı.
İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtına konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgârın 10 Eylül 2023 Pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 10 Eylül 2023 gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.
Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından vatandaşları, “Lütfen dikkat” diyerek uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar’ın güney, Muğla ve Aydın’ın iç, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.