Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 7 ile şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji 12 Mart hava durumu raporunu yayımlarken İstanbul'un da aralarında olduğu 7 il için sürpriz bir sağanak yağış uyarısı geldi. Yağmurun beklendiği saate de yer verilirken, ülke genelindeki son hava tahminleri de paylaşıldı. İşte son meteoroloji değerlendirmeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek ancak bugün için 7 ilde sağanak yağmur geçişi bekleniyor. Peki o iller hangileri? Bugün hava durumu nasıl olacak. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün yurdun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu, bazı bölgelerde çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah saatlerinde doğuda buzlanma ve don, ülke genelinde pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar erimesine bağlı olarak çığ riski devam ediyor.
Diğer yandan çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İşte bölge bölge ve il il hava durumu: