Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 7 ile şiddetli yağış uyarısı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yurdun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu, bazı bölgelerde çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah saatlerinde doğuda buzlanma ve don, ülke genelinde pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar erimesine bağlı olarak çığ riski devam ediyor.