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Meteoroloji saat verdi! Bugün son sıcak gün! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

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Meteoroloji saat verdi! Bugün son sıcak gün! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Bugün sıcaklık doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Soğuk ve yağışlı hava ise yarından itibaren yurt genelinde etkisini hissettirmeye başlayacak ve sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşüşe geçecek.

Meteoroloji saat verdi! Bugün son sıcak gün! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerini paylaştı. Bugün sıcaklık ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verdi! Bugün son sıcak gün! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Ancak gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verdi! Bugün son sıcak gün! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

RÜZGAR
Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat verdi! Bugün son sıcak gün! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU
8 EKİM PAZAR

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