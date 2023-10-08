Meteoroloji saat verdi! Bugün son sıcak gün! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Ancak gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.