Meteoroloji saat verdi bu 7 ildekiler sakın sokağa çıkmayın!

Türkiye salı gününden itibaren Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacak. Özellikle Doğu illerinde aşırı sıcak hava etkili olacak. Çöl sıcakları ile kavrulacak iller için meteoroloji işleri müdürlüğünden önemli uyarılar geldi. Tatil beldesi Antalya için de artı 10 derecelik bir sıcaklık artışı haber verildi.