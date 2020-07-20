Meteoroloji saat verdi bu 7 ildekiler sakın sokağa çıkmayın!
Meteoroloji yetkilileri geçtiğimiz hafta yeni sıcak hava dalgasına yönelik art arda uyarılar yapmıştı. Ve beklenen sıcaklık yurdu etkisi altına aldı. Özellikle Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkacak. Tunceli, Iğdır, Erzincan, Ağrı cayır cayır yanacak. İşte yurtta beklenen hava durumu tahminleri...
Türkiye salı gününden itibaren Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacak. Özellikle Doğu illerinde aşırı sıcak hava etkili olacak. Çöl sıcakları ile kavrulacak iller için meteoroloji işleri müdürlüğünden önemli uyarılar geldi. Tatil beldesi Antalya için de artı 10 derecelik bir sıcaklık artışı haber verildi.
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üstüne çıkacağını duyurdu. Aşırı sıcaklarla birlikte güneş çarpması ihtimali arttı. Sıcaklık önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacak.
Bu 7 ilde aşırı sıcak var : Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 40, Iğdır ve Erzincan'da 39, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Ardahan ve Kars'ta 32 derece olması öngörülüyor.
Bu saatlerde dışarı çıkmayın!: Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, başta yaşlılar olmak üzere, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması uyarısını yaptı.