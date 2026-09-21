Meteoroloji saat verdi aman dikkat! Gök resmen delinecek

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı