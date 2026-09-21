Meteoroloji saat verdi aman dikkat! Gök resmen delinecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, haftaya sakin bir başlangıç yapılsa da salı ve çarşamba günleri hava şartları aniden değişerek geniş bir alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dönecek, hafta sonuna doğru ise yağışların yerini tekrar güneşli havalara bırakması öngörülüyor. işte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hafta tahmin raporuna göre, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, bilhassa salı ve çarşamba günleri yurdun pek çok noktasında etkili olması öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte hava koşullarının hafta ortasında belirgin şekilde yağışlı bir döneme girmesi bekleniyor.
PAZARTESİ: YEREL SAĞANAKLAR ETKİLİ OLACAK
21 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde de yağış bekleniyor. Hatay'ın kıyı kesimleri ile Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yerel sağanaklar etkili olacak.
Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor.
SALI: YAĞIŞLAR GENİŞ ALANA YAYILACAK
22 Eylül Salı günü yağışlı hava etkisini artıracak. Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların daha geniş alanlarda görülmesi beklenirken, batı kesimlerde de yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
ÇARŞAMBA: KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ
23 Eylül Çarşamba günü yağışlı hava devam edecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun önemli bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması öngörülürken, gök gürültülü sağanaklarla birlikte hava koşullarının yer yer daha da etkili olması bekleniyor.
PERŞEMBE: BATIDA HAVA AÇILIYOR
24 Eylül Perşembe günü itibarıyla yağışların batı ve güney kesimlerde azalması bekleniyor. Bu bölgelerde parçalı bulutlu ve daha sakin bir hava hakim olacak.
İç ve doğu kesimlerde ise sağanak yağış ihtimali devam edecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel yağışların sürmesi bekleniyor.
CUMA: GÜNEŞLİ HAVA GERİ DÖNÜYOR
25 Eylül Cuma günü Türkiye genelinde daha sakin bir hava bekleniyor. Batı ve güney bölgelerde güneşli ve açık hava öne çıkacak.
Kuzey ve doğu kesimlerde ise parçalı bulutlu hava ile birlikte yerel ve hafif yağış ihtimali bulunuyor.
SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK
Hafta boyunca hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
UŞAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun'un kıyı kesimleri dışında) ile Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu