Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den müjde geldi! Bahar 7 Nisan'da başlıyor
TÜRKİYE kışı geri bırakıp bahar havasını solumaya başladı. "Nisan'da biraz daha üşüyeceğiz" diyen meteoroloji uzmanı Prof. DR. Orhan Şen, 7 Nisan’dan itibaren baharın geleceğini duyurdu.
TÜRKİYE önümüzdeki haftadan itibaren tam bahar havasına giriyor. Meteoroloji uzman Prof. Dr. Orhan Şen resmi Twitter hesabı üzerinden hava durumu tahminlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Dün yaptığı açıklamada, "Nisan'da da bir süre üşüyeceğiz" diyen Orhan Şen, bu sefer baharın başlayacağı günü açıkladı. İşte Orhan Şen'in bahar tahmini ve meteorolojinin son açıklamaları...
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:
- Genellikle yağmurlu bir 5 gün görülüyor. Yağış olmayan yerler: bugün Trakya, yarın Ege ve Batı Akdeniz, cumartesi pazar İç Anadolu ve Güney Doğu'da yağış yok. Bugün yağışlar güney ve doğuda gök gürültülü. Yağış Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacak. Tam doğuda KKY bugüne göre sıcaklık 5-6 C artıyor.
'Müjde' diyerek duyurdu
Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı paylaşımda müjde diyerek, haftaya Çarşamba günü 7 Nisan’dan itibaren baharın geleceğini duyurdu.
Nisan'da sıralı meteorolojik olaylar bekliyoruz
Dün yapmış olduğu açıklamalarda Orhan Şen şunları söylemişti: “Mart’tan vazgeçtik ilk baharın birinci ayından vazgeçtik ama bol yağış oldu. Nisan ayında da sıralı meteorolojik olaylar bekliyoruz. Mart ayında ağaçların çiçek açması gerekiyordu ancak soğuktan donmalarına sebep oldu."