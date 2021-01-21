Meteoroloji paylaştı! Önce yağış sonra kar geliyor o güne dikkat!

Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre, yurdun batı kesimlerinin hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.