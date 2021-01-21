Meteoroloji paylaştı! Önce yağış sonra kar geliyor o güne dikkat!
Kar gitti soğuğu kaldı. Yetkililer ise az da olsa sıcaklığın artacağını bildirdi. Fakat bitti sanmayın kar geri gelecek. Meteoroloji son dakika uyardı. Önümüzdeki hafta önce yağış ardından kar etkili olacak. İşte hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre, yurdun batı kesimlerinin hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Anadolu'nun genelinde don ve buzlanma devam ederken, yarından itibaren batıda sıcaklıklar 4-5 derece artacak.
Yeni haftayla birlikte Trakya Bölgesi'nden başlayacak kuvvetli rüzgarların yurdun batısına yağış getirmesi bekleniyor.
Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembe günü yeniden kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.