Meteoroloji paylaştı! 2 bölgede yağış beklenirken bazı kentler için sıcaklık uyarısı yapıldı
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Türkiye günlerdir Afrikadan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde. Hava sıcaklıkları dayanılmaz derecede yükselirken uzmanlardan ve Meteoroloji'den üst üste uyarılar yapıldı. Bugün ise bazı kentler için yağış müjdesi verildi. Peki bugün yutta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Toroslar Mevki, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek
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Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.
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İşte Meteoroloji'den il il açıklanan hava durumu ve sıcaklıklar...
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