Meteoroloji paylaştı! 2 bölgede yağış beklenirken bazı kentler için sıcaklık uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Toroslar Mevki, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek