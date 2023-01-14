Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış çok fena geliyor, dikkatli olun!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ocak'a dair güncel hava raporunu paylaştı. Kuvvetli yağışların etkili olacağı illeri tek tek açıklayan Meteoroloji, "Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" diyerek bölge halkını uyardı. Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 14 Ocak 2023 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.