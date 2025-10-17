Meteoroloji Marmara ve Ege'yi uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, olması bekleniyor.