Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı! 40 santimi bulacak, İstanbul dikkat: İşte o ilçeler...
TÜRKİYE, kar yağışının etkisi altına giriyor. Önümüzdeki günlerde kar yağışının şiddetlenmesi bekleniyor. Meteoroloji bugünün (29 Ocak) hava raporunu paylaştı. Uzmandan İstanbul'a kar yağışı uyarısı geldi. Kar beklenen bazı ilçeler duyuruldu. Ayrıca yurtta nerede kaç santim kar ihtimali var, harita paylaşıldı. Orada ise 40 santim kar bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güne dair hava raporunu paylaştı. Bugün Türkiye'de nerelerde kar bekleniyor belli oldu! İstanbul'a mevsimin ilk karı hafif düştü. Kar yeniden gelecek, İstanbul'a uzmandan yeni uyarılar geldi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de pazar akşamı ve pazartesi sabahı kar beklendiği duyuruldu. İşte güncel hava durumu ve kar haberleri..
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İlk kar hafif yağdı
İstanbul'da havaların soğumasıyla mevsimin ilk karı da düştü. Bayrampaşa, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Ümraniye başta olmak üzere birçok ilçede mevsimin ilk kar taneleri görüldü.