Meteoroloji iyi haberi verdi! Bayramda kavrulacağız sıcaklık 28 derece olacak
Meteoroloji'den bayram havasına ilişkin açıklama geldi. Yurt genelinde etkili olan fırtına, salı gününe kadar devam edecek. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek. Ramazan Bayramı'nda hava açık ve bol güneşli olacak.
Cumartesi günü başlayan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, minareleri devirdi. Özellikle iç kesimlerde etkili olan fırtına, bugün de devam edecek. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar beklendiğini söyledi.
Özdemirci, hafta başından itibaren yağışlı havanın etkisini yitireceği ve hafta ortasında sıcaklıkların yükseleceğini aktardı. Ramazan Bayramı'nda yurdun genelinde yağış beklenmiyor.
İstanbul'da sıcaklık 25 dereceye çıkacak
İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Başkentte hava az bulutlu ve güneşli olacak. Hafta başında gece sıcaklığı 5 dereceye düşse de bayramın ilk günü termometre 28 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu Kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.