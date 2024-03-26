Meteoroloji İstanbul'u uyardı, Türkiye'ye toz taşınımı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) başta İstanbul olmak üzere pek çok il için sarı kod uyarısı verildi. Açıklamaya göre, 26 Mart 2024 Salı günü (bugün), Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinde toz taşınımı ve sabah saatlerinde sis bekleniyor.