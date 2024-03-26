Meteoroloji İstanbul'u uyardı, Türkiye'ye toz taşınımı geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) başta İstanbul olmak üzere pek çok il için sarı kod uyarısı verildi. Açıklamaya göre, 26 Mart 2024 Salı günü (bugün), Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinde toz taşınımı ve sabah saatlerinde sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) başta İstanbul olmak üzere pek çok il için sarı kod uyarısı verildi. Açıklamaya göre, 26 Mart 2024 Salı günü (bugün), Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinde toz taşınımı ve sabah saatlerinde sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul başta olmak üzere pek çok il için uyarı verildi.
Bugün İstanbul başta olmak üzere çok sayıdaki il için kuvvetli gök gürültüsü nedeniyle sarı kod uyarısı verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mart 2024 Salı günü içinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinde toz taşınımı ve sabah saatlerinde sis bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları önlem almaları konusunda uyarılarda bulundular.