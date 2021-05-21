Meteoroloji İstanbul ve pek çok ile 'Kırmızı' alarm verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı için 'kırmızı' uyarı yaptı. Bu bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Yine Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın çevreleri de aynı hava koşulunun söz konusu olduğu şehirlerden... İşte bölge bölge ve İstanbul, Ankara, İzmir'de beklenen hava durumu...
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Sıcaklıklar: Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak, batıda mevsim normallerinin civarı ve yer yer altında, doğuda ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bugün için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
Yağışların; İstanbul ile Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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