Meteoroloji İstanbul ve pek çok ile 'Kırmızı' alarm verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor

Bugün için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Yağışların; İstanbul ile Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU VE TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK RAPOR...