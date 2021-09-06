Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda kente alarm verdi! Sarı kodlu sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Eylül güncel hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, İstanbul ve çok sayıda kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Türkiye'de havalar yavaş yavaş soğumaya başlarken Meteoroloji'den yağmur uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul ve çok sayıda kente sarı kodlu uyarıda bulunarak sağanak yağışa karşı uyardı. İşte 6 Eylül hava durumuna dair bölge ve şehir olarak detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE VE ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU...