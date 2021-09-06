Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda kente alarm verdi! Sarı kodlu sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.