Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir için saat verip uyardı! 11 ilde 'sarı alarm' Orhan Şen'den kötü haber
İSTANBUL ve Kırklareli'nde sellere neden olan sağanak yağışlar bugün de devam edecek. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. 11 şehir için 'sarı alarm' verilirken, meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den yağışlarla ilgili korkutan uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre bugün İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 11 kent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, yağışların etkisini artıracağı saat belli oldu. İşte 7 Eylül perşembe günü hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu şehirlerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.