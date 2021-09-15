Meteoroloji il il uyarıp saat verdi! Çok fena geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı ve birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara'yı öğle saatleri için uyaran yetkililer sıcaklığın da düşeceğini bildirdi. Öte yandan su baskını, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı’nın batısında yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı düşüyor
İç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı’nın batısında yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara:Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Trakya kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.