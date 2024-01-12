Meteoroloji il il uyardı: Yoğun kar geliyor! Bir açıklama da İstanbul için geldi
Meteoroloji ve uzmanlardan yoğun kar yağışı ve buzlanmaya ilişkin uyarılar peş peşe geldi. Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak ve Van için turuncu, Ağrı için sarı uyarı verildi. Bir açıklama da İstanbul için geldi. İşte detaylar...
Kar yağışı ve soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması beklenirken sürücüler de uyarıldı. İşte tüm yurdu bekleyen hava durumu detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
7 il için kar yağışı uyarısı
Soğuk hava yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 kent için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre cuma günü akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun karın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.