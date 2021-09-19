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Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor: Bu saatlere dikkat İstanbul Ankara Eskişehir...

Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor: Bu saatlere dikkat İstanbul Ankara Eskişehir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Eylül verilerine göre birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor: Bu saatlere dikkat İstanbul Ankara Eskişehir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor: Bu saatlere dikkat İstanbul Ankara Eskişehir...

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor: Bu saatlere dikkat İstanbul Ankara Eskişehir...

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor: Bu saatlere dikkat İstanbul Ankara Eskişehir...

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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