Meteoroloji il il sıraladı! Aman dikkat sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ayrıca Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.