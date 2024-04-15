Meteoroloji il il sıraladı! Aman dikkat sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ayrıca Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.