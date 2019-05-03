Meteoroloji il il sel ve dolu uyarısı yaptı yoğun yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında.
Hava sıcaklıklarının batı illerinde 1 ile 3 derece artması beklenirken, iç ve doğu illerinde ise 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Açıklamada, yağışın kuvvetli olması beklenen bölgelerde ani su baskını, sel ve doluya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey ilçeleri, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.