Meteoroloji il il açıkladı! Kar çok sert geliyor: Bu illere sarı kodlu uyarı verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Kasım Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde kasvetli havaların hakim olacağı bildirilirken, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde sağanak yağış hakim olurken, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da devam etmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Ayrıca İstanbul'da da sıcaklıkların düşeceği sağanak yağışın etkisini arttıracağı bildirildi.
KAR YAĞIŞI GELİYOR
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur da görülecek. Hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de kar yağışı bekleniyor.
12 KASIM HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu