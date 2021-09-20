Meteoroloji harita yayınlayarak uyardı! Sıcaklıklar aniden düşüyor işte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu harita da ekleyerek yayınladı. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde sıcaklıklar aniden düyecek. İşte bu haftanın sıcaklık haritaları ve il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
5 günlük hava durumu tahminine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları yarından itibaren hızla düşecek. İstanbul'da bugün 29 derece olan sıcaklık perşembe gününe kadar 10 derece düşecek ve 19 derece olacak. Meteoroloji, gün gün beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklık haritalarını da paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Dikkat: Sıcaklar hızla düşüyor
Meteoroloji'nin 5 günlük Hava Durumu raporuna göre sıcaklıklar yarından itibaren hızla düşecek. İstanbul'da bugün 29 derece olacak sıcaklık, 3 günde 10 derece düşerek perşembe günü 19 derece olacak. Sıcaklık düşüşüyle birlikte salı, çarşamba ve perşembe günleri yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.