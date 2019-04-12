Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur, dolu, yıldırım yolda

Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur, dolu, yıldırım yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre kuvvetli yağış geliyor. Uyarıda bulunan MGM, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Kırklareli bölgesinin yağıştan etkileneceğini aktardı.

Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur, dolu, yıldırım yolda - Sayfa 1

İstanbul için çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi MGM'nin hava durumu verileri arasında yer aldı. İşte, MGM'nin dolu uyarısında bulunduğu 12 Nisan Cuma gününe ait hava durumu verileri

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Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur, dolu, yıldırım yolda - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur, dolu, yıldırım yolda - Sayfa 3

Günün hava durumu verilerine göre yurdun kuzey batı bölgeleri için hava durumu uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde dolu ve yıldırım ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

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Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur, dolu, yıldırım yolda - Sayfa 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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