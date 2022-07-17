Meteoroloji gün vererek uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre Karadeniz kıyıları, İstanbul’un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane’nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara'da fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, İstanbul’un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane’nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu ilçesi (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.
Marmara’da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu ilçesi (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize’nin çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun’un ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu