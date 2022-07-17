Meteoroloji gün vererek uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu ilçesi (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize’nin çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun’un ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.