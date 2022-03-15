Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul, Ankara, Trabzon, Rize'ye kar geri geliyor İzmirliler donacak
İSTANBUL'a kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji son dakika yeni hava durumu raporu yayınlayıp, uyarılar yaptı... Tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları çok ciddi düşecek, kar ve yağmur göz açtırmayacak... Perşembe günü Ankara'ya, Cuma günü İstanbul'a kar yağışı geri geliyor... İzmir'de sıcaklıklar düşecek ve İzmirlililer bu mevsimde fena üşüyecek...
İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Karadeniz sahillerine kar geri geliyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Marmara'da yer yer kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında olacağı açıklandı. İstanbul ve Ankara için tarih verildi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Perşembe günü saat 06.00'da genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Marmara'da yer yer yoğun kar yağışı var
AA'da yer alan son dakika haberine göre yağışların, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, gelecek hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı öngörülüyor.
Sıcaklık mevsim normallerinin 8 derece altında
Rüzgarın, batı kesimlerde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, hava sıcaklığının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında olması bekleniyor.