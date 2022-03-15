Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul, Ankara, Trabzon, Rize'ye kar geri geliyor İzmirliler donacak

İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Karadeniz sahillerine kar geri geliyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Marmara'da yer yer kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında olacağı açıklandı. İstanbul ve Ankara için tarih verildi...