Meteoroloji duyurdu yarın başlıyor yağışlar aralıksız 5 gün sürecek
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Uzun süredir beklenen sağanak yağış nihayet geliyor. Yağış yarın başlayacak ve çarşamba gününe kadar aralıksız devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üstünde seyrederken, uzun süredir beklenen sağanak yağmur yarın başlıyor. Yağışların barajlardaki seviyeyi yükseltmesi bekleniyor. Kar yağışı için ise şu anda müjdeli bir haber yok. Meteoroloji profesörleri ay sonunda İstanbul ve yurt genelinde kar yağışı olabileceğini öngörmüştü. Ancak Meteoroloji İşleri Müdürlüğü bu tahminleri doğrulamamıştı. Yeni hava durumu tahmininde bir kaç il için kar yağışı haberi de var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye hafta sonu itibariyle yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar bugün Trakya bölgesinde başlarken, cumartesi günü Marmara'nın tamamı ve Ege bölgesini etkisi altına alacak. Pazar günü kapsama alanını genişletecek olan yağışlı hava Karadeniz bölgesinde şiddetli bir şekilde etkili olacak. Önümüzdeki hafta da yağışlar devam edecek. Meteorolojinin yayınladığı haritalı hava durumu tahminine göre şanslı bir kaç il kar yağışı da alacak. Önümüzdeki 5 günün hava durumu şöyle:
9 Ocak cumartesi hava durumu : Meteoroloji tahminine göre cumartesi günü Marmara ve Ege bölgesi sağanak yağışların etkisinde kalacak. Yağışlar İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Denizli başta olmak üzere bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ankara'da da sağanak yağmur bekleniyor.
10 Ocak pazar hava durumu : Pazar günü yağışlar Marmara ve Ege bölgesi ile Ankara'da etkili olmaya devam edecek. Karadeniz bölgesi de yağmurun etkisine girecek. Ardahan'da kar yağışı başlayacak.