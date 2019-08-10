Meteoroloji duyurdu: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava raporunda Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağını açıkladı. Bayramın ilk günü yurt genelinde hava sıcak olacak ama bazı bölgelerde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji kurban bayramı hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bayramın birinci gününde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize sağanak yağışın etkisi altında olacak.
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Diğer illerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da ise hava güneşli olacak.
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Yapılan son değerlendirmeye göre kurban bayramında hava sıcak olacak. İlk gün yağacak yağmur yurdu terk edecek ve yerini sıcak havaya bırakacak.
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Kurban bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Samsun’da 28-30, Erzurum’da 29-32, Bursa ve Adana’da 35-37, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.
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