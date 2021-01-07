Meteoroloji duyurdu! Kesintisiz yağış geliyor listede İstanbul dahil pek çok il var

Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesini etkisi altına alması beklenen yağışların Cumartesi Pazar ve Pazartesi günü İstanbul dahil Marmara'nın büyük bir çoğunluğunu etkisi altına alacağı öngörülürken bugün ise ülke genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.