Meteoroloji duyurdu! Kesintisiz yağış geliyor listede İstanbul dahil pek çok il var
Meteoroloji’den gelen son hava durumu raporuna göre, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir çoğunluğu yağışlı havanın etkisi altında olacak. Üç gün kesintisiz süreceği tahmin edilen yağışların susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olan Marmara bölgesinde de etkili olması bekleniyor. Öte yandan sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük yayınladığı hava durumu tahmin raporunda İstanbul ve çevresinde beklenen yağışların hafta sonu ve Pazartesi günü olmak üzere üç gün boyunca devam edeceğini duyurdu.
İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü bir süredir beklenen yağışlı hava etkili olacak.
Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesini etkisi altına alması beklenen yağışların Cumartesi Pazar ve Pazartesi günü İstanbul dahil Marmara'nın büyük bir çoğunluğunu etkisi altına alacağı öngörülürken bugün ise ülke genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklarda mühim bir değişiklik beklenmiyor.