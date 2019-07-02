Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları artıyor

Küresel iklim değişikliği sebebiyle hava sıcaklıklarındaki dengeler bozulmaya devam ediyor. Yer yer kuvvetli sağanaklardan sonra ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları artıyor - Sayfa 1

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları artıyor - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları artıyor - Sayfa 3
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Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları artıyor - Sayfa 4
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