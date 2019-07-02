Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları artıyor
Küresel iklim değişikliği sebebiyle hava sıcaklıklarındaki dengeler bozulmaya devam ediyor. Yer yer kuvvetli sağanaklardan sonra ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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