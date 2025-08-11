Meteoroloji deprem bölgesi ve diğer bölgeler için bir bir açıkladı....
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçerken hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor.
Meteoroloji, yurdun doğusunda yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Türkiye genelinde hava durumu bugün büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
İşte başta deprem bölgesi olmak üzere il il beklenen sıcaklıklar...