Meteoroloji deprem bölgesi ve diğer bölgeler için bir bir açıkladı....

Türkiye genelinde hava durumu bugün büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.