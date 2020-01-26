Meteoroloji deprem bölgesi için uyardı! Yurt geneli hava durumu
Sİvrice depreminin vurduğu Elazığ ve Malatya çevresinde hava sıcaklığı geceleri yer yer eksi 13 dereceye düşecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre önümüzdeki günlerde soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek.
Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin birbirini izlediği bölgede enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken dondurucu soğuk etkisini göstermeye devam ediyor.
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Depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için en büyük zorluklardan biri de hava şartları. Bölgede geceleri sıcaklık eksi 13 dereceye kadar düşüyor.
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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; soğuk hava pazar, pazartesi ve salı da kendini hissettirecek. Çarşamba gününden itibaren ise soğuk havayla birlikte yağmur ve kar görülecek. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde iki gün boyunca etkili olması bekleniyor.
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İşte yurt genelinde ve deprem bölgesinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
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