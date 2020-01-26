Meteoroloji deprem bölgesi için uyardı! Yurt geneli hava durumu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; soğuk hava pazar, pazartesi ve salı da kendini hissettirecek. Çarşamba gününden itibaren ise soğuk havayla birlikte yağmur ve kar görülecek. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde iki gün boyunca etkili olması bekleniyor.